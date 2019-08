Dierenorganisaties willen stop zwientie tikken

Vijf dierenbelangenorganisaties roepen de gemeente Steenwijkerland op het zogenoemde zwientie tikken op het Dicky Woodstock Popfestival in Steenwijkerwold zaterdag niet door te laten gaan. Volgens de organisaties is het zwientie tikken, waarbij deelnemers geblinddoekt door een modderpoel lopen om vervolgens een varken proberen aan te raken, een respectloze manier om met dieren om te gaan.

Comité Dierennoodhulp, Animal Rights, Een Dier een Vriend, Rechten voor al wat leeft en stichting Dierennood hebben het college van Steenwijkerland vorige week in een brief verzocht vanwege het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het voorkomen van de verspreiding van dierziektes het evenement te verbieden. Ook hebben ze de organisatie van het muziekfestival opgeroepen in gesprek te gaan om zo tot een diervriendelijk alternatief te komen.

Aan de optredende bands is gevraagd om op te komen voor de varkens en zich naar de organisatie uit te spreken tegen deze vorm van vermaak.