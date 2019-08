Zorgen om vermist 12-jarig Tilburgs meisje

De politie in Tilburg roept mensen in een ruime straal rond de stad op om uit te kijken naar de 12-jarige Eline. Ze is woensdagavond op de fiets naar een vriendinnetje gegaan en kwam daarna niet thuis. Later bleek dat ze helemaal geen afspraak had met het vriendinnetje.

Haar familie maakt zich ernstige zorgen, aldus de politie. Die heeft een regionaal ‘vermist kind-alert’ afgegeven, waardoor onder meer via apps en social media een bericht is uitgestuurd.

Eline draagt een lichtblauwe spijkerbroek, wat ze verder aan heeft is niet bekend. Ze reed op een zwarte fiets met rode banden en een rood zadel.