Verdachten granaat ADO Den Haag voor rechter

Drie mannen uit Amsterdam die verdacht worden van het ophangen van een handgranaat bij het supportershome van ADO Den Haag, moeten donderdagmiddag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het explosief werd op 9 april gevonden bij het gebouw naast het stadion van de eredivisieclub.

De zaak dient in de rechtbank in Den Haag. Het gaat om een inleidende zitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De mannen – van 18, 18 en 20 jaar – worden verdacht van bedreiging, het voorhanden hebben van een granaat en vernieling. Ze zitten alle drie nog in de cel.

Bij de plek waar de granaat was geplaatst, waren drie andreaskruisen op het gebouw getekend. Vermoedelijk werd daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld.

Mogelijk ging het om een vergelding voor acties van Haagse voetbalfans. In februari werden verschillende plekken in Amsterdam beklad met groene en gele verf, de clubkleuren van ADO Den Haag. Ook het bekende standbeeld de Dokwerker werd besmeurd met verf.