Konikpaarden blijven waar ze staan

De konikpaarden die in de Oostvaardersplassen in een omheinde weide staan, blijven daar voorlopig gewoon staan. Totdat ze op transport worden gezet naar een natuurgebied in Wit-Rusland, verandert er niets aan hun situatie. Een spoeddebat in Provinciale Staten van Flevoland over de circa 150 dieren leverde woensdagavond geen concrete beslissingen op.

Op verzoek van Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en PVV onderbraken de provinciale politici hun zomerreces om over de toestand van de konikpaarden te praten. De drie partijen zijn bezorgd over de dieren, vooral omdat ze in de zon staan en zich niet vrij kunnen bewegen in het natuurgebied omdat ze in quarantaine staan. Volgens Staatsbosbeheer en toezichthouder NVWA maken de paarden het goed. Ze hebben tijdens de hitte van vorige week extra eten en water gekregen.

Verdere maatregelen zijn volgens de instanties niet nodig of zelfs onwenselijk. De dieren zijn gebaat bij rust en het aanleggen van beschuttingen zou verstorend werken, zei gedeputeerde Jop Fackeldey op basis van informatie van de NVWA.

De meeste partijen in Provinciale Staten zien geen reden tot ingrijpen. Geen enkel voorstel haalde een meerderheid. Zo pleitte Forum voor nader onderzoek naar de gezondheid van de paarden en wil de Partij voor de Dieren het hele transport naar Wit-Rusland annuleren. Ook de suggestie om alsnog schaduwplekken te creƫren, werd met ruime meerderheid verworpen.

In totaal zijn zes merries en vijf veulens overleden in de vangweide, maar dat gebeurde ruim voor de hittegolf, tussen maart en half juni. Verhoudingsgewijs is de sterfte in het omheinde gebied volgens Staatsbosbeheer niet hoger dan daarbuiten.

De vraag is nog wanneer de dieren precies naar hun nieuwe omgeving zullen gaan. De Wit-Russische bureaucratie werkt langzamer dan werd verwacht. Gedeputeerde Fackeldey zei dat er geen garanties zijn, maar dat de verwachting nu is dat het “een kwestie van weken, geen maanden” is voordat de benodigde vergunning rond is. Verder benadrukte hij dat het toezicht op de konikpaarden in de vangweide geen kwestie is voor de provincie, maar de taak is van de NVWA.