‘DUO overtrad regels met trackingsoftware’

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft in strijd met de regels trackingsoftware gebruikt in aan studenten persoonlijk gerichte mails. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De dienst heeft tegenover de krant het gebruik van de software erkend. Na vragen hierover is de dienst in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is DUO voorlopig gestopt met trackingsoftware in persoonlijke mails.

DUO zou de met de software verzamelde informatie in een rechtszaak kunnen gebruiken als bewijs dat een student een bepaald bericht echt heeft ontvangen. Als de mail wordt geopend, wordt een piepkleine afbeelding gedownload, waarbij gegevens als het IP-adres worden geregistreerd. Met trackingsoftware kan het leesgedrag worden gevolgd.

De software die DUO gebruikt, zou in strijd zijn met de de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de AVG staat welke data organisaties mogen verzamelen en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen. De AP stelt dat het erom gaat of gegevens herleidbaar zijn naar een persoon, en een IP-adres van iemand die een mail ontvangt is dat zeker.