‘Ministerie niet beïnvloed door bedrijven’

Het ministerie van Volksgezondheid overlegt niet met bedrijven over antwoorden op Kamervragen. Dat zegt het ministerie naar aanleiding van berichten door voedselwaakhond Foodwatch dat PepsiCo, eigenaar van onder meer Pepsi en 7Up, invloed heeft gehad op de antwoorden op Kamervragen over het voedselkeuzelogo, de opvolger van het zogeheten ‘Vinkje’.

“VWS overlegt niet met de industrie over de beantwoording van Kamervragen en de inhoud van de beantwoording van deze vragen is dus ook niet door PepsiCo beïnvloed,” zegt het ministerie desgevraagd.

Foodwatch zegt er door een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) achter te zijn gekomen dat een medewerker van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wilde afspreken met een werknemer van PepsiCo, om het onder meer over de Kamervragen te hebben, nog voordat deze beantwoord waren. Het gaat om vragen over de andere grote frisdrankfabrikant Coca-Cola, die op eigen initiatief een zelf ontworpen voedselkeuzelogo op frisdranken uit testte in Nederland.

Dat systeem was al in andere landen uitgerold als pilot. Coca-Cola werkt hiervoor samen met bedrijven als Nestlé, Unilever en PepsiCo.