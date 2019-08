Man (31) opgepakt om in brand steken konijn

Een 31-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt omdat hij anderhalve week geleden een konijn in brand zou hebben gestoken. De politie meldt woensdag dat het niet om de eigenaar van het dier gaat. Agenten troffen het konijn aan op de Woudhuizermark in Apeldoorn en liet op Facebook weten “ontzettend kwaad” te zijn. Het konijn overleefde het incident niet.

Agenten zagen een brandje midden op straat. Toen zij op het vuur afstapten, sprong het konijn uit de vuurhaard. Volgens de politie was het dier in een doos gestopt, bedekt met een jas en daarna aangestoken. De vermoedelijke dader is opgepakt na een tip. “De aanhouding is mooi, maar neemt het leed niet weg”, schrijft de politie op Facebook.

Een dierenarts heeft het konijn laten inslapen vanwege de vele brandwonden.