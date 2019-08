Aantal doden door pijnstillers toegenomen

Het aantal doden in Nederland door het gebruik van zware pijnstillers zoals oxycodon is flink toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat RTL Nieuws heeft ingezien. In 2017 waren er 220 doden, een stijging van bijna 50 procent sinds 2013, aldus RTL Nieuws.

“Het is een forse stijging,” zegt Albert Dahan, een van de onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum. “En dan hebben we de cijfers van 2018 en 2019 nog niet eens mee kunnen nemen, want die zijn er nog niet. Maar ik ga ervan uit dat het nu nog meer is.”

Zware pijnstillers zoals oxycodon zijn gevaarlijk, stelt Dahan. “Zo kan een te hoge dosis oxycodon de ademhaling vertragen, zelfs tot die helemaal stopt. Vooral in combinatie met alcohol en slaapmiddelen is oxycodon potentieel dodelijk.”

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is op de hoogte. “De stijging van het aantal mensen dat de middelen onjuist en onnodig lang gebruikt lijkt de verklaring voor het feit dat er mensen zijn overleden. Dat is vreselijk en onacceptabel”, aldus de minister tegen RTL Nieuws. “De forse toename in het problematisch gebruik van zware pijnstillers met alle ongewenste gevolgen is aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Dit onderzoek onderstreept nog eens het belang van die maatregelen. We willen hier geen Amerikaanse toestanden”, aldus Bruins.