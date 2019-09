Regionale hittegolf na tien dagen voorbij

De regionale hittegolf is zondag ook in Drenthe en Groningen voorbij. Weeronline voorziet voor zondag temperaturen die niet boven de 25 graden uitkomen, en dat betekent dat het geen zomerse dag wordt. Het kwik blijft steken op zo’n 22 graden.

De hittegolf heeft op weerstation Eelde en in Nieuw Beerta in Oost-Groningen met tien dagen het langst geduurd; van 22 tot en met 31 augustus. Het was zelfs de derde regionale hittegolf van het jaar. Slechts vijf keer eerder was in één jaar sprake van drie hittegolven, de laatste keer was in 2016.

Voor een hittegolf moet het op minimaal vijf opeenvolgende dagen 25 graden worden en daarbij moet het op drie dagen tropisch warm worden met 30 graden of meer. Wanneer dit in De Bilt gebeurt spreken we van een officiële hittegolf. Op andere stations spreken we van een regionale hittegolf.

Afgelopen week kwam het ook tot een recordlate officiële hittegolf in De Bilt. Alleen in Friesland, het noordwesten van Groningen, op de Waddeneilanden, aan de Hollandse kust en in het midden en noorden van Noord-Holland werd geen hittegolf geregistreerd. Wel werd het ook daar een of meerdere dagen tropisch warm.

Zondag is de eerste dag van de meteorologische herfst en tapt het weer direct uit een ander vaatje. Het wordt 20 graden aan zee tot 22 in het oosten. Daarmee is het beduidend minder warm dan afgelopen week, maar dit zijn wel normale temperaturen voor begin september.