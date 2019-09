Een greep uit de plannen van Prinsjesdag

Door de op Prinsjesdag aangekondigde maatregelen van het kabinet gaan vooral midden- en hogere inkomens erop vooruit in koopkracht. Huishoudens die tussen de 56.000 en 81.000 per jaar verdienen, gaan er 2,4 procent op vooruit, de groep huishoudens met het laagste inkomen 1,4 procent.

– De 3 miljard euro aan lastenverlichting komt vooral bij werkenden terecht. De koopkracht van deze groep verbetert met 2,4 procent, tegen 1,2 procent voor uitkeringsgerechtigden en 1,2 procent voor gepensioneerden.

– De zorgpremie gaat per maand ruim 3 euro omhoog, naar 1421 euro per jaar. De zorgtoeslag, bedoeld als compensatie, stijgt tientallen euro’s extra.

– Gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar een extra steun in de rug. Voor het kindgebonden budget wordt jaarlijks bijna 500 miljoen euro meer uitgetrokken. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld bijna 1000 euro per jaar bij.

– Het kabinet gaat nadenken over een investeringsfonds. Als dat er komt, zal het kabinet gebruik maken van de lage rente om enkele tientallen miljarden euro’s te lenen voor investeringen om de weerbaarheid van de economie verbeteren.

– De zelfstandigenaftrek wordt vanaf volgend jaar verminderd. Dit belastingvoordeel voor zzp’ers gaat de komende tien jaar terug van maximaal 7280 euro naar maximaal 5000 euro.

– Een huishouden met een gemiddeld verbruik betaalt volgend jaar 100 euro minder belasting op de energierekening.

– Door de inkomensgrens te verhogen krijgen meer gezinnen (meerpersoonshuishoudens) recht op een sociale huurwoning. De limiet voor deze zogenoemde lage middeninkomens gaat van ruim 38.000 naar 42.000 euro. Die van eenpersoonshuishoudens wordt juist wat verlaagd naar 35.000 euro, om hun kansen niet te verkleinen.

– Het kabinet trekt een miljard uit voor een subsidieregeling voor gemeenten die inzetten op nieuwbouw. Ook is er een miljard voor woningcorporaties die meer huizen bouwen. Dat bedrag gaat vooral naar belastingvoordelen voor de corporaties. Daarnaast kijkt het kabinet onder meer naar het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters.

– Over winsten boven de 200.000 euro betalen bedrijven volgend jaar nog steeds 25 procent belasting. De voorgenomen verlaging naar 22,55 procent gaat dus niet door.

– Multinationals gaan belasting betalen over hun volledige winst. Het kabinet neemt een wetsvoorstel over dat regelt dat buitenlandse verliezen niet meer kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst in Nederland.