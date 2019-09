Zeker 100 Lille-supporters gepakt in Amsterdam

Zeker honderd voetbalsupporters van Lille OSC zijn aangehouden bij metrostation Strandvliet in Amsterdam Zuid-Oost. Ze maakten zich schuldig aan het verstoren van de openbare orde, het afsteken van vuurwerk, geweld en vernieling, meldt de politie. Tenminste een supporter raakte gewond. Het is niet bekend hoe die persoon eraan toe is.

De arrestanten zijn afgevoerd naar een cellencomplex, meldt een woordvoerster.

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Lille OSC in de Johan Cruijff ArenA.