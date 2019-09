Rutte: blij dat procedure Alphen voorbij is

Premier Mark Rutte is ‘blij” dat er met de uitspraak van de Hoge Raad over de dodelijke schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in april 2011 “eindelijke een einde komt aan een heel lange procedure”. Hij hoopt dat het bij de nabestaanden en slachtoffers “enige rust brengt”.

De Hoge Raad oordeelde dat de politie aansprakelijk is voor de materiƫle en immateriƫle schade die het gevolg is van de schietpartij waarbij zes doden en zestien gewonden vielen. De dader Tristan van der V., die zich van het leven beroofde, had een wapenvergunning gekregen, terwijl bekend was dat hij psychische problemen had.

Slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers vonden dat de vergunning nooit had mogen worden afgegeven. Daarom eisten ze een schadevergoeding.