Eva Jinek stapt over naar RTL

Presentatrice Eva Jinek verruilt de publieke omroep voor RTL. Ze gaat samen met Beau van Erven Dorens om en om de late avondshow doen, waarbij ze ieder een aantal maanden per jaar voor hun rekening nemen. Jinek (41) begint in januari en tekent een contract voor vier jaar, maakt de zender bekend.

“We zijn enorm blij dat Eva haar carrière als maker en talkshowhost bij RTL voortzet”, zegt Peter van der Vorst, directeur content bij RTL. “Haar journalistieke scherpte en sprankelende persoonlijkheid maken haar tot een van de toppers in het vak. Dat heeft ze inmiddels ruimschoots bewezen.” Volgens Van der Vorst gaat de presentatrice ook andere programma’s maken voor de zender, zoals specials rond de Amerikaanse verkiezingen.

Jinek: “Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen 15 jaar bij de NPO. Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen.” Ze zegt dat ze door haar overstap nu ook de ruimte krijgt om haar onlineplatform – “de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses kan delen met vooral jonge vrouwen” – serieus kan ontwikkelen.

De KRO-NCRV waar de presentatrice sinds 2013 werkt, betreurt haar vertrek. “Hoezeer we het ook betreuren, we respecteren Eva’s keuze en we wensen haar alle goeds toe”, staat in een reactie. De omroep omschrijft haar als “een van de beste journalistieke anchors van ons land”. “Daar zijn wij zeer trots op. Met een enorme bevlogenheid en een grote persoonlijke drive weet ze dagelijks het beste te halen uit zichzelf en haar redactie.”

De laatste uitzending van Jinek, die haar talkshow nu afwisselt met Jeroen Pauw, op NPO 1 is op vrijdag 27 september. “We werken hard aan een goed alternatief vanaf volgend seizoen voor dit tijdslot”, aldus de omroep. “Hierover gaan we met de NPO in gesprek.”

De presentatrice gaf onlangs in een interview met LINDA. al aan dat ze in gesprek was met RTL, al zei ze daar ook bij dat ze dat altijd al heeft gedaan tijdens haar loopbaan. Onlangs kondigde de NPO aan de talkshow op de late avond vanaf het nieuwe jaar een half uur te vervroegen, wat ook een grote wens was van Jinek.