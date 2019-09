Scholieren weer met postzegels langs de deuren

Beau van Erven Dorens heeft dinsdag in Amsterdam het startstein gegeven voor de 71e Kinderpostzegelactie. De presentator deed de allereerste bestelling. Vanaf woensdag gaan 160.000 kinderen uit groep 7 en 8 door het hele land langs de deuren. Daarmee helpen ze kinderen in de daklozenopvang.

Thema dit jaar is ‘Dichtbij ieder kind’. Een deel van de opbrengst van de kinderpostzegelverkoop gaat naar de 8500 Nederlandse kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang zitten.

Dit jaar staan de hoofdpersonen uit de kinderboeken Dik Trom, Kruimeltje, de Kameleon, de Drieling en Pietje Bell op de kinderpostzegels. Vorig jaar werd 9,4 miljoen euro opgehaald.