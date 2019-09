Coalitie: samenwerking nog belangrijker

Dat de VVD Kamerlid Wybren van Haga uit de fractie heeft gezet, maakt de zoektocht van de coalitie naar steun bij oppositiepartijen nog belangrijker. Toch maken de coalitiepartijen zich vooralsnog weinig zorgen over het voortbestaan van het kabinet.

“De meerderheid is sowieso heel krap”, stelt D66-voorman Rob Jetten. Als Van Haga zijn zetel opeist, heeft de coalitie 75 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Na de Eerste Kamerverkiezingen verloor de coalitie haar meerderheid in de senaat.

Christenunie-voorman Gert-Jan Segers zou het “politiek fatsoenlijk” vinden als Van Haga zijn zetel teruggeeft aan de VVD. Mocht hij dat niet doen, verandert dat volgens de CU-leider niet veel. “Je bent pas weg als een meerderheid het vertrouwen in het kabinet opzegt. Dan heb je echt een probleem.”

“We moesten toch al samenwerken met de oppositie. We zijn altijd op zoek naar breder draagvlak.” Wel zal het voor bewindslieden wellicht moeilijker worden om steun te vergaren voor plannen. Maar dat is volgens Segers misschien wel goed voor het debat.