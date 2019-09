‘Zorg nog meer tijd kwijt aan administratie’

Zorgverleners in de langdurige zorg besteden nu gemiddeld 35 procent van hun werktijd aan administratie. Dat is 4 procent meer dan vorig jaar. In 2016 en 2017 waren ze een kwart van hun tijd aan administratie kwijt. Dat zegt onderzoeksbureau Berenschot na onderzoek onder 7700 zorgprofessionals.

Het percentage verschilt per sector, constateert het bureau. In de ggz zijn ze bijvoorbeeld maar liefst 40 procent aan administratie kwijt. Het Elektronisch Cliënten Dossier lijkt een van de grote veroorzakers. Dat wordt het vaakst genoemd als administratieve taak waaraan men de meeste tijd besteedt.

Het is lang niet allemaal ‘rompslomp’. “Veel administratieve taken, zoals het opstellen van een zorgplan of het registreren van medicijngebruik, kun je zien als onderdeel van de zorg. Wel kunnen ook deze taken vaak efficiënter georganiseerd worden “, aldus Marvin Hanekamp, verantwoordelijk voor het onderzoek.

Berenschot stelde verder vast dat ruim een kwart van de totale middelen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet wordt besteed aan het organiseren en coördineren van de zorg.