Tom Egbers is terug op televisie. De presentator maakte dinsdagmiddag zijn rentree in het NOS Sportjournaal. De komende periode zal Egbers geleidelijk aan weer Studio Sport gaan presenteren.

De 61-jarige Egbers werd in juli tijdens zijn vakantie getroffen door een hartinfarct. De afgelopen tijd moest hij rust houden. Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst vervingen hem in de uitzendingen over de eredivisie en NOS Studio Voetbal.