‘Kinderen meer alert op brandgevaar apparaten’

Kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar moeten meer bewust worden van de brandgevaren van oplaadbare elektrische apparaten, zoals elektrische steps en mobiele telefoons. Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting starten daarom de campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen’.

Hiermee worden kinderen uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar brandgevaar en het voorkomen van brand. Onderzoek van de Brandwonden Stichting toont aan dat juist kinderen tussen 9 en 12 jaar actief gebruikmaken van elektrische opladers. Bijna 80 procent van deze kinderen maakt regelmatig gebruik van mobiele apparaten. Maar nog niet de helft van de kinderen is op de hoogte van de risico’s van het foutief opladen van een mobieltje, of van het in slaap vallen met een tablet tussen de dekens en knuffels.

“‘Nu dagen wij kinderen uit om met ons te speuren naar de oorzaken van brand”, zegt René Hagen, lector brandpreventie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken. “Zo herkennen zij risico’s en leren hoe ze brand kunnen voorkomen. Wij wijzen hen niet op gevaren maar we nemen kinderen mee met de vraag: Hoe komt het dat deze apparatuur brand veroorzaakt.”