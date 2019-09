‘Bewustzijn over cybercrime groeit’

Nederlanders beseffen steeds beter welke gevaren ze online kunnen tegenkomen. Meer mensen nemen maatregelen om cybercrime te voorkomen. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en Alert Online hebben laten uitvoeren voor de Europese maand van de cyberveiligheid. Volgens het onderzoek hebben zeven op de tien Nederlanders weleens te maken gehad met cybercrime.

Mensen letten vaker of een website een veilige https-verbinding heeft. Die is te herkennen aan een groen slotje. Dat zegt niets over de site, maar betekent wel dat de verbinding met de site niet te onderscheppen is. Ook maken mensen vaker back-ups en gaan mensen veiliger om met hun wachtwoorden. Ook met slimme apparaten worden we voorzichtiger.

Toch doen we niet alles goed. Meer dan een kwart gebruikt nooit een virtueel privénetwerk (VPN) bij het surfen via een wifinetwerk. Gegevens zijn dan eenvoudig te onderscheppen. Een op de vijf mensen omzeilt veiligheidsmaatregelen omdat dit gemakkelijker is.

Volgens Patricia Zorko, die voor de NCTV over de strijd tegen cybercrime gaat, zijn overheid en burgers bezig met een inhaalslag tegen digitale misdaad. “De eerste stap is gezet, we zien dat het bewustzijn van ons digitale gedrag en de risico’s groeit. Maar mensen komen vanuit een achterstand van te weinig digitale veiligheid. Zolang we onze digitale veiligheid geen topprioriteit geven, blijft de deur voor cybercriminelen alsnog wagenwijd open staan.”