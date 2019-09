Vijf jaar geëist voor plan terreuraanslag

Tegen drie mannen die een terroristische aanslag in Nederland zouden hebben voorbereid, is voor de rechtbank in Rotterdam vijf jaar cel geëist. De mannen hadden nog geen concreet doelwit, hoewel ze in een afgeluisterd gesprek wel spraken over het Turkse consulaat in Rotterdam.

De twee broers uit Oudenbosch (31 en 27 jaar) en een 39-jarige man uit Roosendaal moesten zich voor de rechter verantwoorden voor het voorbereiden van een aanslag, het meedoen aan trainingen daarvoor en het verzamelen van wapens en munitie. Ze worden ook verdacht van opruiing en de Roosendaler daarnaast van het hebben van een hennepkwekerij.

De AIVD speelde een geluidsopname door naar het Openbaar Ministerie waarop ze het met een inmiddels tot acht jaar veroordeelde Rotterdammer hadden over het plannen van een aanslag. Bij de Rotterdammer werd een kalasjnikov gevonden.

De verdachten hingen het gedachtegoed van Islamitische Staat aan, blijkt uit materiaal op hun gegevensdragers. “Een indrukwekkende hoeveelheid afschuwelijk IS-materiaal”, zei de officier van justitie.