‘Mijd Den Haag CS na Klimaatstaking’

Op station Den Haag Centraal is het vrijdagmiddag zeer druk na afloop van de Klimaatstaking. Politie en gemeente wijzen het publiek op de alternatieven: wie met de trein terug naar huis wil, kan ook via de stations Den Haag Hollands Spoor of Laan van NOI reizen.

Duizenden mensen zijn met de trein naar de betoging gekomen. “Momenteel is het in de omgeving van Den Haag CS erg druk, want iedereen wil immers zo snel mogelijk naar huis”, laat de gemeente Den Haag weten. “Wil je zo min mogelijk ongemak, zoek dan een alternatieve route. Je kunt bijvoorbeeld ook via Amsterdam of Rotterdam richting Utrecht.”