Kroongetuige Nabil B. heeft nieuwe advocaat

Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat. De rechtbank is daarvan op de hoogte, maar wie het is, is niet bekendgemaakt. Dat zei Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, in het AT5-programma Park Politiek.

Het gaat niet om Peter Schouten. Hij bood zich aan als nieuwe advocaat van B. na de schokkende moord op diens advocaat Derk Wiersum. Burmeister noemde het aanbod van Schouten “heel moedig”.

Wiersum werd vorige week voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van B., kroongetuige in het grote liquidatieproces rondom de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi.