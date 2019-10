PvdD: gemeente Den Haag stapelde fout op fout

Rond de vuurstapels bij Duindorp en Scheveningen zijn door de gemeente Den Haag “grote fouten gemaakt”, aldus de Partij voor de Dieren (PvdD). “Afspraken werden geschonden, er werden brandversnellers gebruikt en bedreigingen uitgesproken, maar er werd niet ingegrepen”, stelt de partij in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

De partij wijst erop dat voor het evenement een vergunning nodig was, maar dat de gemeente gedoogde dat er geen vergunning was. Daarnaast werd gedoogd dat de stapels steeds hoger werden gebouwd, en aangestoken ondanks slechte weersvoorspellingen. “De burgemeester greep niet in toen keer op keer de afspraken door de bouwers met voeten werden getreden. Ze was de regie volledig kwijt”, aldus fractievoorzitter Robert Barker.

De partij vindt dat het voortaan anders moet met het oog op veiligheid, luchtkwaliteit en vervuiling van het strand.