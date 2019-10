Workshop Rode Kruis over drank en drugs

Een workshop EHBO bij drank- en drugsongevallen. Het Nederlandse Rode Kruis biedt ‘m voor een breed publiek aan in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vanwege een groeiende behoefte aan kennis over dit soort specifieke hulpverlening.

Gebruikers die bij EHBO’ers terechtkomen, ervaren volgens het expertisecentrum Eerste Hulp bij Drank en Drugs (EHBDD) klachten als angst en onrust omdat ze niet weten wat er met hun lichaam en geest gebeurt.

“We adviseren zeker niet om drugs te gebruiken, maar we zien dat het gebruik van middelen, al dan niet in combinatie, nu eenmaal meer voorkomt”, zegt hoofd EHBO Eline Nijhof. “Daarmee is er ook een toenemende vraag naar wat te doen bij mensen die ongewenste effecten van drugs ervaren. Het is dus belangrijk dat mensen meer te weten komen over hoe te handelen bij ongevallen door drank en drugs.”

De workshop van het Rode Kruis bestaat uit een online theoriedeel dat ongeveer een uur in beslag neemt en een drie uur durende praktijkles.