Regenboogvlag uit op Coming Out Dag

Honderden scholen hangen vrijdag, op Coming Out Dag, de regenboogvlag uit. Schoolleiders komen willen daarmee laten zien dat iedereen op school zichzelf moet kunnen zijn. Lhbti-leerlingen hebben nog te vaak te maken met een onveilig schoolklimaat, stelt COC Nederland.

Coming Out Dag was voor het eerst in 1988, in de Verenigde Staten, en wordt sinds tien jaar ook bij ons gevierd. De dag moet de sociale acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen bevorderen. “Jezelf kunnen zijn” is dan ook het alomvattende motto achter de dag.

Elk jaar hangen meer en meer instanties de regenboogvlag uit, ook provincies, ministeries en gemeentes. Ook worden her en der regenboogzebrapaden aangelegd. Dit keer hijsen ook alle locaties van de Nederlandse Defensie Academie de vlag.

De vlaggen waren gratis te bestellen bij COC Nederland. ING gaf daarvoor een financiƫle bijdrage.