Koningspaar aangekomen in New Delhi

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn zondagavond met het regeringsvliegtuig voor een vijfdaags staatsbezoek aangekomen in India. De koning zat zelf als copiloot in de cockpit. Op het internationale vliegveld Indira Gandhi in de hoofdstad New Delhi was een korte begroetingsceremonie met muziek en dans waarna het koninklijk gezelschap naar de stad vertrok.

Het staatsbezoek begint maandagmorgen met veel ceremonieel bij het presidentieel paleis Rashtrapati Bhavan. Bij de ontvangst door president Ram Nath Kovind is ook premier Narendra Modi aanwezig. Die heeft zich op strategisch geplaatste borden in New Delhi laten afbeelden met koning Willem-Alexander, daarmee aangevend dat hij en niet de formeel als gastheer optredende president aan Indiase kant de leidende rol heeft bij het staatsbezoek. Het koningspaar komt Modi tijdens het verblijf in de Indiase hoofdstad dan ook een aantal malen tegen.