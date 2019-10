Geen Nederlandse IS-strijders in Ain Issa

In het kamp Ain Issa in het noorden van Syrië waar bijna achthonderd IS-aanhangers uit zijn ontsnapt, zaten voor zover bekend geen Nederlandse IS-strijders. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit het kamp vluchtten vooral buitenlandse vrouwen verbonden aan IS en hun kinderen, aldus de lokale Koerdische autoriteiten. Ze zouden zijn ontsnapt na bombardementen van het Turkse leger dat de regio deze week binnenviel.

Volgens de meest recente cijfers van de inlichtingendienst AIVD verblijven nog vijftien Nederlandse mannen, 35 Nederlandse vrouwen en negentig kinderen met een Nederlandse link in Syrisch-Koerdische kampen of detentie. Dit is de stand per 1 oktober.