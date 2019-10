Minister zoekt nog eens naar info zaak-Wilders

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat op zijn departement nog eens zoeken naar informatie over de rechtszaak tegen Geert Wilders die mogelijk over het hoofd is gezien. De Tweede Kamer wil precies weten of het ministerie het Openbaar Ministerie niet heeft aangezet om de PVV-leider te vervolgen.

Wilders denkt dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten er bij het OM op heeft aangedrongen hem te vervolgen voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’. De documenten die hij boven water heeft gehaald om dat te bewijzen, hebben ook andere partijen in de Kamer aan het twijfelen gebracht.

Grapperhaus beloofde eerder binnenkort naar de Kamer te komen om “uitgebreid” tekst en uitleg te geven over de zaak. Maar hij wil dat pas doen nadat de rechter een oordeel heeft geveld. In de tussentijd heeft hij “opdracht gegeven om nader te bezien of er binnen mijn organisatie nog relevante documenten voorhanden zijn die mij tot nu toe niet bekend waren”.