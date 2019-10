‘Klein clubje boeren ging over de grens’

Het Groningse provinciebestuur veroordeelt de bestorming van het provinciehuis van maandagmiddag. “Met geweld of dreigen met geweld kun je je zin niet krijgen”, zei René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, tijdens een persconferentie op het Provinciehuis.

Volgens Paas begon de demonstratie op een hele goede manier. “We hadden de koffie en zelfs koek klaarstaan”, zegt Paas. “Later begon een klein clubje te intimideren. Een aantal ging daarna over de grens. Zo ga je niet met de overheid om. Zo hoort het niet en zo werkt het niet in een democratie. Het gebruiken van geweld was onaanvaardbaar.”

Een deel van het Provinciehuis is ontruimd op het moment dat de sfeer grimmiger werd. CdK Paas roemde het professionele optreden van de politie. Tegelijkertijd laat hij ook weten dat de toekomst van de landbouw essentieel is voor de provincie Groningen. Gedeputeerde Henk Staghouwer erkent dat, maar hij liet ook weten dat de de stikstofmaatregelen in Groningen niet van tafel gaan.

Andere provincies gingen wel overstag. “Wij maken een andere keuze”, zegt Staghouwer.

Boze boeren hadden met een tractor de deur van het Provinciehuis opengeduwd, waarna ze naar binnen wilden dringen. Hierbij is gevochten. Een agent gaf een demonstrant een klap met de wapenstok, waardoor hij gewond raakte. De man is behandeld door ambulancepersoneel.De politie heeft ook een man aangehouden die met een tractor zou zijn ingereden op een politiepaard. Inmiddels zijn de protesterende boeren weer vertrokken.

Gedeputeerde Staghouwer gaat dinsdag weer in gesprek met LTO Noord en de Agrarische Jongeren. “We moeten afspraken maken over hoe we natuurherstel kunnen combineren met het in stand houden van de economie. Dat is een samenspel tussen de provincie en het Rijk”, aldus Staghouwer.

Volgens de gedeputeerde kon niemand drie maanden lang een vergunning aanvragen. “Dat kan nu wel weer. Dat geldt voor bouwers, maar ook agrariërs kunnen weer vergunningen aanvragen. Dat is onderdeel van de afspraken die we hebben gemaakt en waar we aan vasthouden.”

Staghouwer verwacht niet dat de boeren morgen weer op de stoep van het Provinciehuis staan. “Ik ben er ook niet bang voor”, aldus de gedeputeerde.