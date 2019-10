Minister: boeren niet welkom op Binnenhof

Voor boeren die woensdag willen demonstreren is het Binnenhof verboden terrein. Dat is hun duidelijk te kennen gegeven, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Boeren hebben aangekondigd dat ze in het hart van de Haagse politiek lucht willen geven aan hun woede over de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen. De afgelopen dagen trokken ze al op naar provinciehuizen, en dat ging op meerdere plaatsen met geweld gepaard.

Het staat de boeren vrij om te demonstreren, maar het is niet de bedoeling dat ze naar het Binnenhof komen, zegt Grapperhaus. Hij heeft dat van de Haagse autoriteiten begrepen. De minister rekent erop dat de boeren daaraan gehoor zullen geven.

De gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor de openbare orde in de binnenstad, vindt demonstreren op het Binnenhof in alle gevallen niet verantwoord.

Waar de boeren woensdag ook samenkomen, ze moeten zich gedragen. Gaan ze toch over de schreef, dan staat zo nodig de Mobiele Eenheid klaar, waarschuwt Grapperhaus.