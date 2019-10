Ook in Rotterdam komt Sint met roetveegpieten

Sinterklaas neemt ook tijdens zijn intocht in Rotterdam alleen roetveegpieten mee. Het gemeentebestuur laat weten dat het Sint-Nicolaas Intocht Comité, dat de intocht in de stad organiseert, de lijn volgt van de landelijke intocht die op televisie wordt uitgezonden. Over de “gevoelige kwestie” is overleg geweest met het gemeentebestuur, laat wethouder Bert Wijbenga (Integratie & Samenleven) weten.

Wijbenga zegt dat het stadsbestuur het vooral belangrijk vindt dat het kinderfeest “op een leuke, voor iedereen toegankelijke manier kan worden gevierd”, zegt hij. “Rotterdam is een superdiverse stad en het college stimuleert op alle mogelijke manieren om meer ontspannen met diversiteit om te gaan.”

Eerder werd al bekend dat bij de publieke omroep dit jaar geen egaal zwartgeschminkte hulpkrachten van Sinterklaas meer te zien zijn. Omroep NTR heeft het uiterlijk van de pieten de laatste jaren stapsgewijs aangepast met het oog op alle discussies in de samenleving over de vraag of de figuur van Zwarte Piet al dan niet als uiting van racisme moet worden gezien. De omroep legde eerder uit dat Piet zwarter wordt naarmate hij zich vaker door een schoorsteen heeft laten zakken.

Amsterdam heeft al sinds 2016 uitsluitend roetveegpieten.