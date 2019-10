Burgemeester boos op actieleider Groningen

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen is boos op een van de leiders van de boerendemonstratie afgelopen maandag in zijn stad. Volgens Schuiling heeft deze man boze boeren opgejut. “Dat kan absoluut niet. Hij moet zichzelf nog maar eens diep in de ogen kijken”, aldus Schuiling woensdag tijdens een extra bijeenkomst van de gemeenteraad over de demonstratie, waarbij boeren hekken omver reden en de deur uit het provinciehuis ramden.

Het debat was aangevraagd door coalitiepartijen D66 en GroenLinks en oppositiepartij Partij voor de Dieren. De fracties vinden dat de veiligheid van Groningers ernstig in gevaar is gekomen doordat achthonderd “hele grote machines” tussen de mensen hebben gereden. “Ook al waren er niet veel relschoppers, als die op een trekker zitten vormen ze een exponentieel risico”, aldus GroenLinks. Het geweld in Groningen werd dinsdag ook in de landelijke politiek scherp veroordeeld.

Schuiling vindt dat de actie op de incidenten na “voortreffelijk” is verlopen. “Onze inzet was escalatie voorkomen. Er was voldoende politie en ME achter de hand, maar zij zijn op advies van verkenners op straat onzichtbaar gebleven. We wilden geen beeld van de stad Groningen als vesting.” De politie heeft drie demonstranten aangehouden. De boer die hekken omver reed, is nog niet opgepakt. Schuiling riep hem op om zich te melden.

Dat de politie niet heeft voorkomen dat de deur uit het provinciehuis werd gereden, was volgens Schuiling een bewuste keuze. “Het is niet veilig om agenten tussen trekkers en een deur te plaatsen. Maar achter de deur stond direct een linie klaar. Als de zaak verder was ge√ęscaleerd, hadden we wel ingegrepen.”

Repareren van de schade aan de deur gaat volgens de provincie Groningen ruim 10.000 euro kosten. Boeren hebben dinsdag aangeboden om de schade te herstellen en het kapotgereden gras opnieuw in te zaaien, maar dat wilden gemeente en provincie niet. Ze gaan de kosten van herstel wel verhalen op de boeren.