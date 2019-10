Doorzoekingen Zwartsluis in zaak Ruinerwold

De politie doorzoekt twee locaties in Zwartsluis (Overijssel) in het kader van het onderzoek naar het gezin in Ruinerwold. Het gaat om een locatie op de Stationsweg en een in de Kerkstraat, meldt de politie, die niet meer informatie wil verstrekken.

Zwartsluis ligt vlak bij het Drentse Ruinerwold waar deze week een gezin uit een afgelegen woning is gehaald. Daar zouden de gezinsleden mogelijk al bijna een decennium zijn verbleven zonder contact met de buitenwereld. Volgens lokale media had de vader van het gezin jaren geleden een speelgoedwinkel in Zwartsluis. Dat zou een van de locaties zijn die worden doorzocht.

Het Dagblad van het Noorden meldt op basis van een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat de vermeende vader sinds 1 juni 2004 speelgoedwinkel Natural Homes startte. De deuren van de winkel sloten al vrij snel, maar de huur werd naar verluidt wel gewoon betaald. Het pand is inmiddels verwaarloosd.