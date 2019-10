Politie sluit Binnenhof af om boerenprotest

De politie heeft het Haagse Binnenhof afgesloten voor publiek. Op verschillende plekken rond het Binnenhof zijn demonstrerende boeren met hun tractoren verschenen. Het Binnenhof is voor hen tot verboden terrein verklaard.

De ingangen naar het binnenplein, waaraan onder andere de gebouwen van Eerste en Tweede Kamer en van de minister-president liggen, zijn afgezet met linten en voertuigen. Er zijn veel agenten op de been en ook de Mobiele Eenheid staat vlakbij paraat.

De Tweede Kamer heeft uit voorzorg een zijuitgang gesloten. De Kamer waarschuwt bezoekers dat het gebouw voorlopig weliswaar open blijft, maar wel lastig te bereiken is. In het Kamergebouw is meer politie aanwezig dan gebruikelijk.