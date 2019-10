Linschoten: ‘Ik baal als een stekker’

Oud-staatssecretaris en voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten heeft “nooit de intentie gehad” de Belastingdienst te benadelen of te weinig belasting te betalen. In het hoger beroep van zijn strafzaak bij het gerechtshof in Amsterdam hield hij woensdag vol onschuldig te zijn aan belastingfraude. “Ik baal als een stekker dat ik zo stom ben geweest.”

Linschoten (62) kreeg eind september 2017 wegens belastingontduiking vijf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Tussen begin 2010 en oktober 2012 diende hij vanuit twee bv’s te lage btw-aangiftes in en benadeelde hij de fiscus voor ruim 100.000 euro. Ook destijds bij de rechtbank zei hij nooit bewust te hebben gesjoemeld.

Woensdag zei de vroegere bewindsman “naïef, lui en ongekend slordig” te zijn geweest. Hij negeerde tal van waarschuwingen van zijn administratiekantoor, stapels post en naheffingsaanslagen en boetes van de Belastingdienst. “U bent een intelligent mens. Zó veel attenderingen, jarenlang, dan moet toch een keer een lichtje gaan branden?”, vroeg een van raadsheren van het hof.

Volgens Linschoten heeft hij “evident te laconiek” op alle signalen gereageerd. Hij beaamde dat zijn toenmalige administratiekantoor hem bij herhaling vroeg nota’s op te sturen voor de btw-aangifte. “Maar er werd ook gezegd dat het geen doodzonde was als ik het niet deed, omdat later dan alles ineens werd rechtgetrokken. Dat zat constant in mijn hoofd.”

Eerder op de dag werd tijdens een getuigenverhoor uit de doeken gedaan hoe Linschoten jarenlang verzoeken van het administratiekantoor negeerde stukken op te sturen. Uiteindelijk besloot het kantoor maandelijks geschatte btw-aangiften in te dienen. Soms bleek pas na jaren dat die niet klopten. Dan werd dat met terugwerkende kracht gerepareerd.

Advocaat Willem Koops was na afloop van de verhoren tevreden. “Dit bevestigt het beeld dat Linschoten weliswaar een enorme sloddervos is geweest, maar geen fraudeur.”

Half november volgt de strafeis.