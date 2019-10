Dagelijks boeren naar Brabants provinciehuis

Brabantse boeren gaan volgende week dagelijks de noodbel luiden bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze zijn niet alleen boos over het stikstofbeleid, maar ook om allerlei andere eisen die aan de agrariërs worden gesteld. Dat zegt de zuidelijke land- en tuinbouworganisatie ZLTO, die een bericht in het Eindhovens Dagblad bevestigt.

Het is de bedoeling dat er elke middag om twaalf uur circa vijftig trekkers voor de deur staan. De boeren zullen dan allemaal symbolisch de sleutels van hun landbouwvoertuigen en hun boerderijen inleveren. Ook luidden ze een echte klok om alarm te slaan.

Afgesproken is dat er elke dag boeren uit een andere windstreek gaan. De ZLTO heeft de provincie al op de hoogte gebracht, anders “is het niet zo netjes”.

Op vrijdag spreken de staten op het provinciehuis over landbouw. Dan hoopt de ZLTO nog meer boeren te zien.