Concert André Rieu Chili definitief afgelast

Het concert dat André Rieu zaterdag zou geven in de Chileense hoofdstad Santiago is afgeblazen omdat in de stad de noodtoestand is uitgeroepen. Vrijdag werden alle grote evenementen in de Chileense hoofdstad al afgelast vanwege de uit de hand gelopen demonstraties tegen tariefsverhogingen in het openbaar vervoer.

Vooralsnog gaat het slechts om het concert van zaterdag. Of de violist zondag wel het podium van de Movistar Arena beklimt, wordt later besloten. Mensen met een kaartje voor de show van zaterdag worden binnenkort geïnformeerd over de teruggave van de ticketkosten, zo meldde organisator Bizarro Live Entertainment zaterdag. Of er een nieuwe show komt, is nog niet duidelijk.