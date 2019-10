Martin Garrix maakt officiële lied EK voetbal

Martin Garrix maakt het officiële lied voor de wedstrijden die verspreid door Europa worden gespeeld. De dj maakte het nieuws zaterdagavond bekend na afloop van zijn ADE-show in de Amsterdamse RAI.

“Het is een ongelofelijk eer om gevraagd te worden om het officiële nummer voor UEFA EURO 2020 te maken. Ik kan niet wachten om het iedereen te laten horen”, laat de wereldberoemde dj weten. “Ik hoop dat mijn lied iedereen in Europa het gevoel zal geven dat ze er deel van uitmaken.”

Martijn Garritsen, zoals zijn echte naam luidt, is naar eigen zeggen een groot voetbalfan. “Dus het is extra speciaal voor mij om het officiële lied te mogen maken voor het grootste Europese voetbalevenement.” Het EK wordt volgend jaar voor het eerst in de geschiedenis verspreid door heel Europa gespeeld, ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het landentoernooi. Amsterdam is een van de twaalf speelsteden, de Johan Cruijff ArenA huisvest drie groepswedstrijden en één duel uit de achtste finales. De andere speelsteden zijn Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Londen, München, Rome en Sint-Petersburg.

Garrix, die naast het officiële nummer ook de opkomstmuziek en melodie voor de uitzendingen maakt, onthult zijn EK-nummer in het voorjaar. Tijdens de openingsceremonie van het EK in Rome, op 12 juni, is de track voor het eerst live te horen.