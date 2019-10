Dimitri Vegas & Like Mike verdringen Garrix

De Belgische dj’s Dimitri Vegas & Like Mike, een duo, zijn uitgeroepen tot populairste dj’s van de wereld. Ze hebben daarmee de Nederlander Martin Garrix van de troon gestoten. Hij moet dit jaar genoegen nemen met de tweede plek. Garrix stond de afgelopen drie jaar bovenaan de Top 100 van het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag. De Fransman David Guetta bemachtigde dit jaar de derde plek.

De Top 100 van populairste dj’s wereldwijd werd in de nacht van zaterdag op zondag onthuld, tijdens AMF. Dat is het grootste evenement tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit.

Het duo Dimitri Vegas & Like Mike stond in 2018, 2017 en 2016 op de tweede plek in de lijst. In 2015 mochten ze zich de populairsten van de wereld noemen. Dimitri Vegas en Like Mike zijn de artiestennamen van Dimitri en Michael Thivaios. Ze zijn van Griekse afkomst en groeiden op in Willebroek in België. Martin Garrix werd geboren als Martijn Garritsen.

Zoals gebruikelijk is Nederland goed vertegenwoordigd in de top 10. Zo wisten ook Armin van Buuren (4), Don Diablo (6), Oliver Heldens (7), Tiësto (8) en Afrojack (9) een plek te bemachtigen.

Net als Garrix voerde ook Tiësto (artiestennaam van Tijs Verwest) de lijst drie jaar op rij aan, van 2002 tot 2004. Recordhouder is nog steeds Armin van Buuren, die zich vijf jaar ’s werelds populairste dj mocht noemen.