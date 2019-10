‘Schaf wintertijd af en verzet klok half uur’

Verzet de klok een half uur in plaats van de zomer- en wintertijd. Daarvoor pleit Weeronline. Een tijdsverschil van een half uur verzacht de nadelen en heeft zowel in de zomer als winter grote voordelen, vindt het weerbureau. Zo is het in de winter minder glad in de avondspits, valt het heetste moment van de dag in de zomer eerder en wordt het niet te vroeg licht.

Volgens Weeronline heeft het verzetten van de klok voor zomer- en wintertijd niet alleen invloed op het moment waarop het donker of licht wordt, maar speelt ook het weer een grote rol. In de winter heeft het vallen van de avond grote effecten op het hoogtepunt van de spits, meent het weerbureau. Rond die tijd kan de temperatuur ook nog eens snel dalen. Vorst en gladheid leiden vervolgens weer tot ongevallen en langere files.

Bij het aanhouden van de zomertijd zijn deze problemen minder, maar dan wordt het in december pas rond 09.45 uur licht. Daarom pleit Weeronline voor een tijd die er tussen zit. “Een ‘vierseizoenentijd’ vermindert de effecten van gladheid in de avondspits en zorgt ervoor dat het niet pas heel laat licht wordt”, zegt meteoroloog Yannick Damen. “Bovendien krijgen strooidiensten in de vroege ochtend meer tijd om te strooien, omdat het koudste moment van de dag later valt.” Damen noemt het een ‘win-win’ voor iedereen.

Volgende week gaat de klok in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober weer een uur terug voor de wintertijd. Misschien is het wel de laatste keer, want de Europese Commissie wil ervan af. Te veel mensen (en dieren) zouden er lichamelijk last van hebben en voor de energiebesparing is het ook niet echt nodig, aldus het voorstel. De meeste EU-landen (waaronder Nederland) willen uitstel van dat plan.