Populairste dj van 2019 wordt bekendgemaakt

Wie is op dit moment ’s werelds populairste dj? Komende nacht krijgen we antwoord op die vraag, als het gezaghebbende Britse tijdschrift DJ Mag in Amsterdam de nieuwe DJ Mag Top 100 bekendmaakt. De afgelopen drie jaar werd de lijst aangevoerd door Martin Garrix.

Als de als Martijn Garritsen geboren Nederlander voor het vierde jaar op rij de meeste stemmen van de DJ Mag-lezers heeft gekregen, streeft hij zijn grote voorbeeld Tiësto voorbij. Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto, voerde de lijst drie jaar op rij aan, van 2002 tot 2004. Recordhouder is nog steeds Armin van Buuren, die zich vijf jaar ’s werelds populairste dj mocht noemen.

De DJ Mag Top 100 van 2019 wordt in de nacht van zaterdag op zondag bekendgemaakt. Dat gebeurt tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff Arena, het grootste indoor dancefeest van Nederland en het best bezochte evenement tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). Tijdens AMF staan onder anderen Tiësto, Armin van Buuren en David Guetta achter de draaitafels. ’s Werelds populairste dj draait iets na 01.00 uur.