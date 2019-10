Zoektocht vermiste man nog zonder resultaat

De zoektocht naar de 53-jarige Sacco Tange uit Oosterhout, die sinds een week wordt vermist, heeft zondag niets opgeleverd. Een speciaal zoekteam van 110 militaire- en politieveteranen doorzocht samen met zo’n honderd vrijwilligers en een groep brandweerlieden een natuurgebied bij Den Hout, onder de rook van het Brabantse Oosterhout.

“Helaas is dhr. Tange vandaag niet gevonden in de bossen rondom #DenHout. We mogen als maatschappij trots zijn op het feit dat meer dan 250 vrijwilligers vandaag gezocht hebben naar hem. Onze dank en ook die van de familie”, twitterde de politie zondag aan het eind van de middag. Mogelijk wordt een van de komende dagen met sonar naar hem gezocht in het meertje bij het natuurterrein.

Een politiewoordvoerder kan niet zeggen wat er met de man gebeurd is. Mogelijk is hem wat overkomen, maar “we houden met alle scenario’s rekening”, aldus de woordvoerder. Onder de vrijwilligers waren veel leden van de plaatselijke hockeyclub, waar de twee kinderen van Tange jeugdlid zijn. Het terrein waar werd gezocht, ligt in de buurt van waar de vermiste man woont. Hij wandelt er vaak.

Tange werd vorige week zondag voor het laatst gezien bij zijn huis in Oosterhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie heeft gekeken of de man in de tussentijd nog ergens geld heeft uitgegeven waaraan zijn verblijfplaats zou kunnen worden afgelezen, maar dat leverde niets op.