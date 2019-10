Politie pakt gluurder in Goes

De politie heeft een 38-jarige man gepakt, die vermoedelijk in Goes langere tijd bij diverse mensen naar binnen heeft gegluurd. Hij zou vooral ’s avonds actief zijn in de wijk Goes-Oost en klom daarbij mogelijk ook op daken.

Onderzoek in de buurt leverde al een signalement op en afgelopen woensdag werd hij op heterdaad betrapt door een voorbijganger. De man, die ook in Goes woont, kon toen echter wegkomen, maar de politie heeft hem zaterdag alsnog aangehouden.

De verdachte werkt volledig mee aan het onderzoek. Hij krijgt hulp aangeboden en is na verhoor vrijgelaten, meldt de politie.