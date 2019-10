Twee slachtoffers aangehouden na schietpartij

Twee mannen zijn aangehouden die zaterdagavond mogelijk betrokken waren bij een schietincident in Sliedrecht. De politie trof het tweetal ernstig gewond aan. Zondag zijn nog meerdere straten in de omgeving van de Sperwerstraat en Lijsterweg afgezet voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld.

De politie kreeg zaterdag rond 20.30 uur een melding dat er in de buurt flink wat schoten waren gehoord. Ter plaatse vonden agenten de gewonde mannen. Zij zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze werden aangehouden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij het schietincident en wil hun identiteit nog niet prijsgeven.

In de omgeving lag een vuurwapen en halverwege de Lijsterweg trof de politie meerdere hulzen aan. De politie roept getuigen op zich te melden.