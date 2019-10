Koos Spee: politieauto’s horen op de weg

Koos Spee ziet met lede ogen aan dat het aantal verkeersdoden weer groeit. Volgens de voormalig landelijk verkeersofficier is er ook te weinig politie op de weg. “Als ik op de snelweg rijd, zie ik overal automobilisten rechts inhalen, bumperkleven of onnodig links rijden. En geen politie te bekennen”, zegt hij in een interview met het AD.

In het boek Een flitsende carrière verhaalt Spee over zijn strijd voor meer verkeersveiligheid. Hij hekelt in het interview in de krant het groeiende vertrouwen bij de politie en politiek in flitspalen en trajectcontroles. “Maar de politie moet zichtbaar zijn én handhaven. Onder mijn leiding waren er 750 verkeersagenten, die niets anders deden dan patrouilleren en aanhouden. Opvallend én onopvallend. Automobilisten moeten het gevoel hebben dat de politie erbovenop zit. De subjectieve pakkans moet hoog zijn.”

In zijn ogen vindt de media verkeersveiligheid “niet sexy”. Terwijl jaren wordt geschreven over de ramp met de MH17, wordt in zijn ogen vergeten dat er met zevenhonderd verkeersdoden per jaar twee Boeings of twintig touringcars kunnen worden gevuld. “Toch komt er bij de jaarlijkse herdenking voor verkeersslachtoffers maar een handjevol mensen”, zegt hij in het AD.