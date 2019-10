Prinses Margriet heropent Bevrijdingsmuseum

Prinses Margriet heropent vrijdagmiddag het verbouwde en uitgebreide Bevrijdingsmuseum Zeeland in het plaatsje Nieuwdorp op Zuid-Beveland. De prinses doet dat door net als haar grootmoeder koningin Wilhelmina een grens van meel te passeren. Wilhelmina stapte in 1945 over een meelstreep in het Zeeuwse Eede, waar ze voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem zette.

Bevrijdingsmuseum Zeeland is uitgebreid met een bijzonder Bevrijdingspark. In dat park met water, strand en dijken is het aanzien van Zeeland in de oorlog nagebouwd. Onder meer de noodkerk die van 1946 tot 1951 in Ellewoutsdijk is gebruikt, is overgebracht naar het park. Zondag is er een herdenkingsdienst in dit kerkje.

Het Bevrijdingsmuseum besteedt veel aandacht aan de Slag om de Schelde, deze maand precies 75 jaar geleden. De geallieerden moesten de oevers van de Westerschelde veroveren op de Duitsers om de al bevrijde haven van Antwerpen te kunnen bevoorraden. De Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied en kostte duizenden burgers en militairen het leven. Pas op 8 november waren de Duitsers verslagen.