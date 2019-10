Remkes komt snel met stikstofadvies luchtvaart

De commissie die het kabinet adviseert over het stikstofprobleem komt met een vervroegd advies over de luchtvaartsector. Dat advies zou eigenlijk pas in mei 2020 komen maar komt op verzoek van het ministerie van Landbouw eerder, mogelijk nog voor het einde van dit jaar.

Het ministerie bevestigt berichtgeving van de NOS hierover. De stikstofcommissie onder leiding van oud-VVD-minister Johan Remkes zou volgend jaar twee adviezen uitbrengen, over onder meer de luchtvaart en een nieuw systeem voor vergunningen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zegt overigens dat de oplossing voor het stikstofprobleem niet bij de luchtvaart gezocht moet worden. De sector stoot relatief weinig stikstof uit. Toch wil het kabinet weten wat het kan doen om ook de stikstofuitstoot van de luchtvaart naar beneden te brengen.