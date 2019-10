Minister biedt excuses aan voor stint

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft woensdag excuses aangeboden voor de manier waarop de stint is toegelaten op de Nederlandse wegen. “Er zijn fouten gemaakt, dat spijt me erg”, zei een tot tranen geroerde Van Nieuwenhuizen.

“Ik bied op deze plek in het openbaar mijn excuses aan voor het tekortschieten van mijn ministerie”, zei ze aan het begin van haar betoog. “De veiligheid stond niet voorop” en de stint “had in deze vorm nooit mogen worden toegelaten”.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde eerder deze maand dat bij de toelating van de elektrische bolderkar te weinig aandacht was voor veiligheid. De raad onderzocht het traject na het ongeluk met de stint in Oss waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen.

De oppositie had Van Nieuwenhuizen in het debat opgeroepen met excuses te komen. “De overheid heeft gruwelijk gefaald”, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Pas als Van Nieuwenhuizen dat erkent, “kunnen we weer vooruit kijken”, aldus Kröger. Ook SP, PVV en Partij voor de Dieren wilden verontschuldigingen.

Veel partijen dringen er tevens op aan dat de bewindsvrouw de aanbevelingen van de OVV “onverkort” overneemt. De minister belooft dit ook te doen.