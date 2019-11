Compensatie kinderopvangtoeslag ‘eerste stap’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het “een goede eerste stap” dat ouders die door de fiscus onterecht als fraudeur zijn behandeld bij de kinderopvangtoeslag nu compensatie krijgen. “Wel een beetje laat”, voegt hij eraan toe. Er was volgens hem sprake van “zeer ernstige institutionele misstanden”.

Wat Omtzigt betreft is dit het begin van een operatie waarbij de positie van de burger tegenover de overheid wordt versterkt. Dat moet gelden voor de hele Belastingdienst, maar ook voor uitkeringsinstantie UWV en het CBR.

Ook SP-Kamerlid Renske Leijten vindt de compensatie die het kabinet heeft toegezegd “een eerste stap”. Volgens het meldpunt van de SP is er een veel grotere groep van gedupeerden. Daarbij betreft het ook gezinnen die buiten het huidige onderzoek vallen. “Al die mensen moeten hun geld terugkrijgen.”

De gang van zaken onderstreept de noodzaak van een parlementaire enquête over “institutionele vooringenomenheid” bij de Belastingdienst, vindt Leijten. De SP drong al eerder aan op een enquête naar misstanden bij de fiscus.

Volgens Helma Lodders van de VVD is de actie van Snel “rijkelijk laat, maar een goede zet”. Ze hoopt dat het de ouders rust geeft.

Bart Snels van GroenLinks zegt: “Het optreden van de Belastingdienst is ontspoord omdat het gebaseerd was op wantrouwen. Het is terecht en goed dat gedupeerden worden gecompenseerd.”