Directeur Cruijff Foundation is deels tevreden

Niels Meijer, de directeur van de Johan Cruijff Foundation noemt de uitspraak van de kortgedingrechter in Amsterdam in de rectificatiezaak rond de biografie van Cruijff “positief”. De stichting had geëist dat alle 65.000 exemplaren uit de handel zouden worden gehaald, maar de rechtbank besloot dat elk boek een inlegvel met een correctie moet krijgen.

“We vinden het jammer dat de rechter niet met onze eis is meegegaan, maar zijn blij dat de rechter heeft bevestigd dat het om een duidelijk misplaatste bewering van schrijver Auke Kok ging. Hij is erg amateuristisch te werk gegaan”, aldus Meijer.

Of en hoe de reeds verkochte boeken alsnog een inlegvel krijgen is nog onduidelijk. “Er zijn donderdag al een onbekend aantal boeken verspreid, het kwaad voor ons is al geschied. Het boek heeft al te veel aandacht gekregen door de hele kwestie”, zegt Meijer.

Tijdens het geding gaf de schrijver toe dat hij na alle commotie die over de passage was ontstaan is gaan twijfelen aan de waarheid ervan. Kok zei dat de drie bronnen op iets anders hebben gedoeld, dat hij het niet zo had moeten opschrijven en dat hij wil bijdragen aan het rechtzetten van het beeld dat is ontstaan.